Правообладатель «Love is…» подал в суд на российскую певицу Елену Темникову за якобы незаконное использование изображений бренда в обложке своего сингла. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Издание отмечает, что это первый иск голландской компании Minikim Holland B.V. в России, одном из основных рынков сбыта ее лицензий. Эксперты фирмы оценили ущерб в десятки миллионов рублей, поскольку ее персонажи зачастую незаконно используются на различной продукции к праздникам, например, ко Дню Святого Валентина.

Истец заявил, что Елена Темникова без согласования использовала на обложке сингла и продавала на своем сайте футболки с символикой и комиксами жвачки «Love is…». Обращение подано 30 июня в арбитражный суд Омской области и пока не зарегистрировано. Правообладатель требует с певицы три миллиона рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки, то есть стоимость несостоявшегося контракта. «КоммерсантЪ» пишет, что на обложке на «Яндекс-музыке» действительно используются персонажи, похожие на героев бренда, однако футболки на сайте уже недоступны, они пропали оттуда после досудебных претензий.

Представитель интересов Minikim Holland B.V., гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов отметил, что Темникова проигнорировала покупку лицензии. Он добавил, что в последнее время число нелицензионных использований изображений «Love is…» в России значительно увеличилось и сказывается на доходах компании, поэтому последуют и дальнейшие обращения в суд.

Ранее стало известно, что экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс решила судиться с лидером коллектива Сергеем Шнуровым из-за прав на песни. Певица потребовала от музыканта выплатить ей 20 миллионов рублей за песню «Экспонат» (более известную как «Лабутены») и еще 38 хитов.