Япония заявила о модернизации вооружений России

В Минобороны Японии заявили о модернизации вооружений России и росте ее активности

Белая книга обороны Японии — ежегодный доклад Минобороны страны — заявила о модернизации вооружений, разработке современного оружия России и рост ее активности. Содержание документа приводит РИА Новости.

«Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России», — отмечается в докладе.

Также указывается, что, помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения, Москва наращивает активность в таких новых сферах как космос и радиоэлектронная борьба.

Документ в том числе обращает внимание на укрепление российских вооруженных сил на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение. Кроме того, в докладе отмечается военное сотрудничество России и Китая в военной области. В том числе упоминается совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, ставший вторым таким с июля 2019-го.

В конце июня посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооруженного столкновения с Россией. Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. «Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — сказала Фельдгузен.