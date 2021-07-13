В Великобритании котенок застрял под капотом автомобиля, проехал 64 километра и выжил

В Великобритании спасли котенка, который застрял под капотом автомобиля. Животное проехало больше 64 километров и выжило, сообщает издание Metro.

Женщина ехала на машине из города Акфилд в деревню Пулборо, графство Сассекс. Она находилась в пути более часа, прежде чем услышала мяуканье, которое доносилось из-под капота. Британка остановила автомобиль, подняла капот, но не смогла найти животное.

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Тогда женщина вызвала пожарных. Глава дежурной смены Брайан Кук (Brian Cook) рассказал, что он также никого не увидел под капотом, но отчетливо слышал мяуканье. Позже спасателям удалось освободить немного места под двигателем, и маленький черный котенок смог выбраться на свободу.

Вызволенное животное сразу побежало к ближайшей живой изгороди и скрылось. Пожарные смогли его выследить с помощью тепловизионной камеры, установленной на служебной машине. Чтобы приманить котенка, руководитель бригады включил Youtube-видео со звуками мяуканья кошки.

Спасатели доставили котенка в ветеринарную клинику Сторрингтона, где ему окажут необходимую помощь и попробуют найти хозяина.

Ранее сообщалось, что в США котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил. Животное забилось под блок цилиндров.