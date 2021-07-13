Нижний Новгород появится на конвертах и почтовом штемпеле

«Почта России» разместит изображение Нижнего Новгорода на новых конвертах и штемпеле в честь 800-летия города. Об этом во вторник, 13 июля, рассказали в УФПС Нижегородской области, передает НИА «Нижний Новгород».

На конвертах появятся фото Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, а на оттиске почтового штемпеля — Дмитриевская башня и надпись «800 лет Нижний Новгород». Помимо этого, на печати разместят индекс.

Памятный штемпель будут использовать в центральном отделении почтовой связи Нижнего Новгорода.

Банк России также представит посвященные юбилею города памятные монеты из драгоценных металлов. В частности, появятся партии серебряных и золотых монет с номиналами в 3 рубля и 50 рублей соответственно.

В сентябре в историческом здании Самары должно открыться первое в России отделение ретро-почты. У посетителей появится возможность посмотреть, как происходил процесс приема и отправки писем в дореволюционные времена. Кроме того, в работе на почте будут использовать перья, чернильницы, а также винтажный сургуч, с помощью которого запечатываются конверты.