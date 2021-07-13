Петербургские журналисты сняли фильм о радио «Модерн»

Журналисты из Санкт-Петербурга сняли документальный фильм «Волна» о радиостанции «Модерн»

Журналисты из Санкт-Петербурга сняли документальную картину «Волна» о работавшей с 1993-го по 2001 год радиостанции «Модерн». Об этом сообщает «Мойка 78» во вторник, 13 июля.

Первая часть фильма опубликована на YouTube-канале postmodern doc. Отмечается, что премьера приурочена к 20 годам со дня последнего эфира радиостанции. Авторами картины выступили редактор газеты «Бумага» Елизавета Ивантей, шеф-редактор Санкт-Петербургской «Новой газеты» Серафим Романов, а также выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.

Как уточняет «Лениздат.ру», съемки фильма проводились в Санкт-Петербурге, Хельсинки и Париже.

На радио «Модерн» в 1990-е работали такие знаменитости, как Сергей Шнуров, Дмитрий Нагиев, Сергей Рост, Алла Довлатова, Геннадий Бачинский и Сергей Стиллавин. Позже бывшие сотрудники «Модерна» Андрей Балашов и Анна Пармас вместе с Нагиевым и Ростом создали юмористический сериал «Осторожно, модерн!»

