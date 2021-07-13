Лукашенко приехал к Путину с папкой вместо чемодана

Александр Лукашенко приехал к Владимиру Путину с одной папкой вместо чемодана документов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным с одной папкой вместо чемодана с документами, с которым он приезжал на встречу с российским лидером в мае. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государств уже успели провести рабочий обед, после которого продолжили общение.

Отмечается, что после встречи Лукашенко и Путина заявлений для прессы не будет.

Ранее в Санкт-Петербурге начались переговоры двух президентов. Во время них Лукашенко и Путин намеревались обсудить международную проблематику и вопросы сотрудничества в различных сферах.

По прибытии в Санкт-Петербург белорусский президент посетовал на невыносимую жару в Минске. Погодную обстановку в Санкт-Петербурге он назвал терпимой.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи и продлилась несколько дней. Во время нее президенты успели договориться о перечислении второй части транша в 500 миллионов долларов по государственному кредиту, который Россия предоставила Белоруссии в 2020 году. На повестке встречи также были авиаперевозки и двустороннее партнерство стран.