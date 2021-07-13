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Для некоторых россиян предложили увеличить ежегодный отпуск

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Фото: Pixabay
В Общественной палате предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. Содержание копии письма с инициативой на имя премьер-министра Михаила Мишустина приводит RT.

Общественный деятель подчеркнул, что некоторые курящие россияне тратят на на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 20 рабочих дней в календарном году.

При этом все издержки, которые связаны с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство. «Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.

Хамзаев отметил, что такой пример поощрения некурящих станет действенным механизмом для осознанной мотивации курящих сотрудников отказаться от вредной привычки.

В апреле Хамзаев предложил увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней тем, кто решит отправиться на российские курорты. По его мнению, туристы могли бы отправиться на отечественные курорты, а их средства пошли бы на развитие инфраструктуры в туристически привлекательных регионах страны.

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