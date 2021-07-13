В Совфеде ответили на требование ЕСПЧ о признании однополых браков

В Совфеде ответили на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков. Об этом сенатор Андрей Клишас заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, Россия не обязана выполнять данное требование, и это ее право зафиксировано в Конституции. Парламентарий подчеркнул, что постановление ЕСПЧ фактически направлено на легализацию однополых браков в России в нарушение положений ее законодательства. Вопрос о признании подобных браков и создании соответствующего инструментария должен решаться исходя из особенностей культурно-исторического развития страны и сложившегося в обществе консенсуса, резюмировал сенатор.

Ранее официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в России признание однополых браков невозможно, так как это противоречит Конституции. «По нашей Конституции — нельзя!» — ответил представитель Кремля на вопрос о выполнении Россией требования ЕСПЧ.

13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые.