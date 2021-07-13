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Россиянин на пять дней исчез в поле

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: РЕН ТВ
Житель Хабаровска на пять дней исчез в поле

Житель Хабаровска исчез в поле и пять дней провел без еды и воды. Об этом сообщает информационное агентство AmurMedia.

Добровольцы поисково-спасательного отряда нашли 62-летнего россиянина на юге города в крайне истощенном состоянии, ему потребовалась медицинская помощь.

Сообщение о том, что мужчина пропал и не объявлялся четыре дня, поступило на номер горячей линии вечером 11 июля. Уже через час волонтеры нашли его. Оказалось, что все это время россиянин провел без еды и воды в высоких зарослях полей Овощесовхоза. Из-за травы его почти не видно было, а передвигаться самостоятельно он не мог. По какой именно причине — не уточняется.

Ранее в июле стало известно, что под Тюменью нашли 15-летнего подростка, который пропал в лесу при странных обстоятельствах. Мальчик отдыхал с друзьями в палатке неподалеку от деревни Падерино, а потом пропал. Его искали почти неделю, а когда обнаружили, тот не понимал, куда ему идти.

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