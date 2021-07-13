Названа причина смертельной аварии «Газели» и БТР в российском регионе

В Росгвардии назвали причину смертельной аварии «Газели» и БТР на Ставрополье

Смертельное столкновение «Газели» и БТР на Ставрополье произошло из-за водителя маршрутного автобуса. Причину аварии назвали в пресс-службе Южного округа войск Росгвардии, передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель «Газели» столкнулся с бронетранспортером, который ехал в составе воинской колонны.

ДТП произошло в Предгорном районе Ставропольского края, о нем стало известно ранее 13 июля. Лобовое столкновение произошло на въезде в Тамбукан. По данным Telegram-канала «112,» погибли два человека, пострадали шестеро, в том числе трое детей. Все они доставлены в больницу.

Факт аварии подтвердили в Росгвардии. В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники военной автомобильной инспекции и ДПС.