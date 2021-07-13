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В российском регионе бронетранспортер столкнулся с пассажирской «Газелью»

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Фото: Telegram-канал «112»
На Ставрополье два человека погибли при столкновении «Газели» с бронетранспортером

В Предгорном районе два человека погибли при столкновении пассажирской «Газели» и бронетранспортера. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла на въезде в Тамбукан. Бронетранспортер выехал с полигона и совершил лобовое столкновение с маршруткой.

По данным канала, пострадали шесть человек, среди них трое детей. Всех госпитализировали.

11 июля сообщалось, что россиянка и двое детей погибли, еще девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом и грузовиком. ДТП произошло возле Армавира, автобус ехал из Анапы в Назрань. Он выехал на встречную полосу и совершил боковое столкновение с фурой, на водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Выяснилось, что водитель был нелегальным перевозчиком, так как «в реестре официальных перевозчиков не числится».

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