Россиянка и двое детей погибли в аварии с микроавтобусом-нелегалом на Кубани

Женщина 1973 года рождения и двое детей восьми и 14 лет, погибли, еще девять пострадали в аварии с микроавтобусом Volkswagen Crafter и грузовым автомобилем вблизи Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

«Ехал микроавтобус из Анапы в Назрань, в нем были 12 человек. Произошло боковое столкновение с фурой. Предварительно, трое погибли, среди них двое детей», — сказал собеседник агентства в администрации муниципалитета. Двое из девяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одного поместили в палату. Еще шесть человек — в травмпункте районной больницы.

В отношении водителя автобуса завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона, микроавтобус перевозил 12 человек из Анапы в Назрань и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с автомобилем Volvo с прицепом. У Volvo отлетело колесо и повредило ВАЗ 217030. Выяснилось, что водитель являлся нелегальным перевозчиком, поскольку «в реестре официальных перевозчиков не числится».

10 июля в Краснодарском крае в крупную аварию попали 13 машин из-за пожара на поле. ДТП произошло в Крымском районе Кубани. После ДТП в больницу были направлены три человека. На месте аварии организовано реверсивное движение.

9 июля, сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 30 человек, попал в ДТП на трассе в Сочи. Водитель не справился с управлением и столкнулся с легковой машиной, после чего съехал в кювет. В результате аварии пострадали 12 человек.