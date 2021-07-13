Центробанк призвал простить кредиты пострадавшим от наводнений

Банк России призвал банки и микрофинансовые организации облегчить условия кредитов для граждан, пострадавших во время наводнений в Сочи и в Крыму. Часть займов можно реструктурировать, а отдельные и вовсе простить. О таком обращении со ссылкой на письмо регулятора сообщает РБК.

Также ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации и списания в качестве фактора, который ухудшит кредитную историю заемщика.

Представитель регулятора подтвердил рекомендации. В ЦБ указали, что такая же практика применялась и в других случаях стихийных бедствий. При этом в прошлом кредиторы всегда ответственно относились к подобным рекомендациям.

Чтобы получить помощь по кредиту, клиенты банков или МФО должны обратиться туда с подтверждающими документами. Согласно общему правилу, ими могут быть документы от органов исполнительной власти населенного пункта, которые доказывали бы, что тот действительно пострадал от чрезвычайной ситуации. После этого следует подтвердить потерю имущества, дохода, остановку бизнеса и другие значимые обстоятельства.

Наводнения в некоторых южных регионах России начались с середины июня. В Крыму затопило Ялту, Керчь, Феодосию, Севастополь и ряд менее крупных населенных пунктов. При этом Ялту позднее подтапливало еще два раза. В Сочи наводнение произошло 4-5 июля.

