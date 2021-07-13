Канатную дорогу в российском городе назвали бесполезной

Российский архитектор назвал строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону бесполезным. Подвесной дорогой власти планируют связать левый и правый берега Дона к 2024 году, сообщает портал 1Rnd.ru.

Материалы по теме Ничего себе поездочка Огнеметы, сверхзвуковая скорость и штрафы: автомобили, которые способны удивлять Дорожная паутина Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?

Заведующим кафедрой градостроительства Академии архитектуры и искусств ЮФУ Александр Бояринов заявил, что Ростов-на-Дону не нуждается в подобном средстве передвижения. Канатная дорога, которой свяжут берега реки через Зеленый остров, нецелесообразна без вспомогательного пешеходного моста, считает эксперт.

«Это давняя история, рисовали канатную дорогу в генплане и до недавних громких заявлений. Канатная дорога — довольно лимитированный вид транспорта, который дает возможность проезда на малодоступную территорию», — пояснил архитектор.

Бояринов добавил, что канатка уместно вписывается в городскую среду, если связывает хотя бы два крупных поселения. Подобным образом жители Нижнего Новгорода добираются через Волгу в город Бор. «Получится как с колесом обозрения — осень и зиму дорога будет простаивать. Не знаю, на что рассчитывает инвестор», — подытожил эксперт, отметив, что бюджетные деньги в проекте не задействованы.

Запуск строительства канатной дороги 5 июля согласовал губернатор Ростовской области. Проект станет частью масштабной программы благоустройства Ростова-на-Дону до 2035 года.

В конце июня на бесполезность новой дороги пожаловалось население британского Уэльса. Жителям не понравилось, что после семи лет расширения популярной магистрали власти запретили автомобилистам разгоняться свыше 80 километров в час.