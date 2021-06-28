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Британцы пожаловались на бесполезность новой дороги

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Фото: @A465_Section2

Жители британского Уэльса пожаловались на бесполезность новой двухполосной дороги, на расширение которой потратили семь лет и сотни миллионов долларов. Население возмущено решением властей оставить неизменным ограничение по скорости на магистрали, пишет «Би-би-си».

Правительство сообщило о планах сохранить постоянный скоростной лимит в 80 километров в час на модернизированном восьмикилометровом участке A465 (между городом Брюнмауром и деревней Гилверн) одной из ключевых дорог Уэльса Heads of the Valleys. После многолетних работ по расширению проезжей части за 336 миллионов фунтов стерлингов (466 миллионов долларов) население не согласно продолжать стоять в заторах.

«Приходится тратить на путь, который занимает десять минут при нормальной скорости, в 2,5 раза больше времени. При этом мы годами терпели те же ограничения скорости до усовершенствования магистрали», — высказываются жители Уэльса.

Новый участок дороги A465 введут в эксплуатацию осенью. Правительство поясняет, что ограничение скорости останется неизменным, так как это необходимо для снижения аварийности на магистрали и нагрузки на окружающую среду. Последнее, вероятно, связано с вредом от повышенного расхода топлива при быстрой езде автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее российский директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев предложил снизить разрешенную скорость на некоторых улицах Москвы без ущерба общему трафику. Автоэксперт счел приемлемым установить для водителей порог в 30 километров в час на пешеходных участках в Коломенском и Царицыно, на улицах столицы внутри Бульварного и Садового колец.

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