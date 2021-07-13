Суд вынес приговор захватившему в заложники шестерых детей петербуржцу

Захватившего в заложники шестерых детей Дениса Бельтюкова приговорили к 1,5 года колонии

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 года колонии Дениса Бельтюкова, захватившего шестерых детей в заложники в ноябре 2020 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Петербуржца признали виновным по пунктам «г», «д» и «ж» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ и части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

24 ноября 2020 года мужчина выгнал из дома супругу, а затем заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 2 до 15 лет. Он выдвигал различные противоречивые требования и угрожал «убить всех», если ему откажут, а для подтверждения серьезности своих намерений приставил нож к горлу ребенка.

На суде супруга Бельтюкова заявила, что простила мужчину, и сама спровоцировала конфликт. Подсудимый признал вину и пояснил, что будет «держать себя в руках» и «любить семью».

