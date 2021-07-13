47-летняя Кейт Мосс стала лицом бренда Ким Кардашьян и снялась топлес

Британская супермодель Кейт Мосс приняла участие в откровенной рекламной кампании бренда Skims, принадлежащего бизнесвумен Ким Кардашьян. Снимки появились на странице марки в Instagram.

47-летняя манекенщица снялась топлес в облегающих черных легинсах с логотипом Skims. На размещенном кадре знаменитость прикрывает оголенную грудь рукой, а второй приподнимает волосы к макушке головы. Помимо этого, ее также сфотографировали без макияжа в нижнем белье бренда бежевого цвета.

Автором изображений выступила американская фотохудожница Донна Тропе (Donna Trope), которая сотрудничала с такими изданиями, как Harpers Bazaar, 10 magazine, Vogue, Woman’s Health, Dazed&Confused, а также снимала для компаний Sephora, Chanel, Dior и Revlon.

Покупатели оценили выбор Мосс в качестве лица рекламы Skims и принялись оставлять комплименты ее внешности в комментариях. «Икона», «Легендарно», «Выглядит потрясающе», «Кардашьян умеют удивить», «Просто вау!» — высказывались пользователи сети.

В декабре 2020 года Кейт Мосс снялась для обложки Vogue в откровенных нарядах. Так, на первом кадре она запечатлена в зеленом платье из полупрозрачного материала, через который просвечивала ее грудь. На втором фото Мосс позирует в черном кроп-топе бренда Versace.