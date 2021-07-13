Раскрыт вред пара от электронных сигарет для легких

Ученые Крымского федерального университета раскрыли, что длительное воздействие паров от электронных сигарет на легкие является вредным и приводит к гибели клеток и разрушению тканей. К такому выводу исследователи пришли на основе экспериментов на грызунах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте университета.

В ходе опытов на 30 белых крысах выяснилось, что пары вейпа приводят к повышению активности трипсиноподобных протеиназ, расщепляющих белки. Грызуны были разделены на три группы, включая контрольную; группу, которая подвергалась воздействию безникотиновой курительной смеси, и группу, на которой изучали действие паров смеси с добавлением шести миллиграммов никотина на миллилитр. Через 40 дней эксперимента в органах дыхания животных наблюдались повреждения структурных белков из-за паров вейпа.

Повреждения связаны с фагоцитарными клетками, которые выделяют расщепляющие белки эластазы, и снижением активности белков-ингибиторов. Последние отвечают за защиту тканей от деструктивного действия некоторых ферментов. Регулярное вдыхание паров вейпа нарушает этот механизм.

Однако никотиновые смеси оказывали более тяжелое воздействие на организм. Это подтверждается увеличением уровня активности трипсиноподобных протеиназ на 49 процентов больше, чем при действии не содержащих никотин аналогов. Вред безникотинового пара объясняется присутствием формальдегида и свободных радикалов.