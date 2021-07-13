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Москвичей предупредили о жаре в 34 градуса

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Фото: Кирилл Калинников / РИА Новости
Москвичей предупредили о 34-градусной жаре во вторник

В Москве во вторник, 13 июля, ожидается 34-градусная жара. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным Гидрометцентра, в ночь на среду температура может опуститься до 18 градусов.

Также ожидается переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее россиянам перечислили способы пережить жару без вреда для здоровья. По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, необходимо обильное питье, отказ от жирной и соленой пищи, увеличение количества овощей и фруктов в рационе, влажная уборка и частое посещение душа. Специалистка также рекомендовала не выходить на улицу с 12 до 18 часов тем, у кого есть хронические заболевания, пенсионерам и тем, кому не надо ехать на работу.

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