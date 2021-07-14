Зависимость китайской экономики от иностранных денег рекордно выросла

За последний год вложения иностранцев в китайские акции и облигации выросли на 40 процентов и достигли более чем 800 миллиардов долларов вопреки ухудшающимся отношениям Пекина и Запада, пишет Financial Times.

Зависимость китайской экономики от зарубежного финансирования растет рекордными темпами — иностранцы скупают ценные бумаги в стране быстрее, чем прежде. Их энтузиазм поддерживало и восстановление страны после пандемии. «Вопреки геополитической риторике, с точки зрения управления активами ты не можешь не смотреть в сторону китайского рынка», — объяснил специалист инвестиционного банка China Renaissance Энди Майнард.

С начала года иностранные инвесторы через торговые платформы, которые связывают Гонконг с биржами в Шанхае и Шэньчжэне, скупили акций китайских компаний на 35,5 миллиардов долларов, свидетельствуют подсчеты Financial Times на основании данных Bloomberg. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году денег вложено почти на 49 процентов больше. Также иностранцы инвестировали 75 миллиардов в государственные ценные бумаги Китая, показывают данные Crédit Agricole. В данном случае речь идет о 50-процентном росте на годовом уровне.

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Общие иностранные вложения в облигации достигли в этом году 578 миллиардов долларов, следует из данных Crédit Agricole и гонконгской программы Bond Connect. Стоимость акций во владении зарубежных инвесторов достигла к 14 июля 228 миллиардов долларов, если давать оценки на основании связей рынка с Гонконгом и не учитывать другие программы зарубежных инвестиций.

При этом выход на иностранные биржи для китайских компаний теперь станет сложнее. В начале июля Пекин объявил, что собирается усилить контроль над теми предприятиями, чьи акции торгуются за рубежом. За несколько дней до этого началось расследование в отношении местного технологического гиганта, агрегатора такси Didi. Компания незадолго до этого вышла на биржу в Нью-Йорке и в результате столкнулась с 27-процентным падением стоимости акций. Теперь активность китайских предприятий, готовящихся к первоначальному публичному предложению, замедлится, считают эксперты.