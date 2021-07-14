Жена Макафи опубликовала его предсмертную записку

Вдова создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи, которого нашли мертвым в испанской тюрьме, опубликовала предполагаемую предсмертную записку своего мужа у себя в Twitter. Она выразила сомнения в том, что это действительно писал ее супруг.

«Почерк вызывает подозрение, и я сомневаюсь в подлинности записки. Это не выглядит как что-то, что писал человек, лишенный надежды и задумывающийся о том, чтобы покончить с собой. Это выглядит просто как один из твитов Джона», — написала женщина. Она добавила, что, по данным следствия, бумажка была в кармане у погибшего — но при этом на отсканированной версии нет признаков того, что она была сложена.

Записка представляет собой листок бумаги, текст на которой начинается с фразы «Я фантомный паразит». Многие слова в ней вымараны, присутствует фраза «Я хочу контролировать свое будущее, которого не существует».

Ранее сообщалось, что судмедэксперты назвали причину смерти Джона Макафи. Вскрытие подтвердило, что мужчина совершил суицид. Вдова Макафи уже потребовала провести повторное независимое вскрытие. Она настаивает на том, что ее муж не был склонен к самоубийству и незадолго до гибели разговаривал с ней о планах дальнейших тяжб по делу об его экстрадиции в США.