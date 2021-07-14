ФБР начало расследовать деятельность обходившей санкции против России компании

ФБР начало расследование против компании Intertech по делу о поставках продукции для ФСБ

Федеральное бюро расследований (ФБР) и федеральные прокуроры США начали расследование в отношении американской компании Intertech Corporation из штата Нью-Гэмпшир. Ее заподозрили в преднамеренной фальсификации документов и поставках оборудования для «программ российского оружия массового уничтожения» российской компании, находящейся под санкциями США. Об этом сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на судебные материалы, которые оказались в распоряжении в издания.

Согласно документам, должностные лица компании Intertech специально фальсифицировали отгрузочные документы на товар, избегали и обходили правила экспортных ограничений и маскировали конечных пользователей, которым они отправляли лабораторное оборудование и научные инструменты в Россию.

Для сокрытия поставок российской дочерней компании «Интертек Инструментс», которая в марте 2021 году попала под санкции США, Intertech использовала подставную фирму. Кроме того, среди получателей Intertech, по предварительным данным, фигурировала Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

По информации портала, речь идет как минимум о пяти партиях товаров, которые отправили в период с марта 2015-го по сентябрь 2016 года.

Отмечается, что прокуратура пока не предъявила обвинения Intertech Corporation, «Интертек Инструментс» или их должностным лицам и сотрудникам. Также издание подчеркивает, что неясно, какое именно оборудование поставлялось в Россию, однако есть сведения, что это якобы касается «российский программ оружия массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия».