В Москве нашли новый способ помочь жителям

В Москве запустили первый в России государственный социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО «Москва — добрый город» с каталогом товаров от подопечных некоммерческих организаций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цель агрегатора — предоставить социально ориентированным НКО современную удобную онлайн-площадку и новый канал продаж товаров, сделанных руками людей с инвалидностью и тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, кому нужна особая поддержка и забота. Желающие могут ознакомиться с продукцией, перейти на сайты НКО и приобрести ее. Так мы, с одной стороны, поддерживаем деятельность социально-ориентированных НКО и их подопечных, ведь трудовая занятость людей с инвалидностью и ментальными особенностями — это возможность для них самореализоваться, профессионально развиваться и трудоустроиться. С другой стороны, агрегатор дает возможность простым москвичам и крупным корпоративным заказчикам выбрать подарки со смыслом», — рассказала вице-мэр.

На сайте агрегатора онлайн-магазинов уже присутствуют партнерские НКО: «Единение», «Жизненный путь» и «Изумрудный город», которые помогают людям с ментальными нарушениями и их семьям в социальной адаптации. НКО «Равные возможности» дает людям с ментальными особенностями возможность зарабатывать творческим трудом. При нем работают художественные мастерские «Окоём», в которых люди с особенностями развития получают возможность реализовать себя в качестве художников, декораторов, костюмеров. Благотворительный фонд помощи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами «Семейный очаг» помогает семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывает социальное сопровождение семей с детьми с инвалидностью. Проект Granny’s поддерживает пенсионеров со всей России в реализации изделий, сделанные их руками. Благотворительный Фонд «Жизнь как чудо», (поддержка детей с тяжелыми заболеваниями печени), Детский хоспис, Центр «Пространство общения» и другие столичные социально ориентированные НКО, работающие с людьми инвалидностью, тоже представили творческие изделия. В каталоге товаров для корпоративных заказов также представлена продукция Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла», подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы.

Участие в проекте для СО НКО — бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить форму обратной связи на сайте.

На агрегаторе «Москва — добрый город» смогут представлять уникальные изделия, сделанные своими руками и жители столичных социальных стационарных учреждений, реабилитационных центров и центров содействия семейному воспитанию. Организатор проекта — Департамент труда и социальной защиты населения Москвы — поможет с профессиональным оформлением и продвижением товаров.

Корпоративными заказчиками продукции СО НКО могут стать различные городские или федеральные учреждения, а также различные частные компании, которые уделяют внимание программам корпоративной социальной ответственности (КСО) и ищут подарки со смыслом.

Так, одним из первых крупных партнеров социального агрегатора стал городской портал «Активный гражданин». Начиная с июля 2021 года полка товаров Магазина поощрений проекта «Активный гражданин» будет расширена за счет добавления товаров от СО НКО в категорию «Благотворительность», и пользователи городских электронных проектов, подключенных к «Магазину поощрений», смогут обменять накопленные баллы в том числе на сувениры, сделанные подопечными СО НКО: чайники и кружки с авторской деколью, блокноты, альбомы, скетчбуки, ароматические саше, различные игрушки и другие товары.

В декабре 2020 года в «Магазине поощрений» проекта «Активный гражданин» добавилась новая возможность — перевод баллов на благотворительность, совместная поддержка нуждающихся в помощи. Перевести баллы можно уже 14 благотворительным организациям. Среди них «Справедливая помощь доктора Лизы», «Подари солнечный свет», «Спешите делать добро!», «Со-единение», «Котодетки» и другие. На сегодняшний момент в благотворительные фонды участниками проекта было переведено более 13 миллионов рублей.

