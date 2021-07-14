Россиянка отправила женщине гроб с фото ее сына после ссоры в соцсети

Жительница Набережных Челнов отправила женщине гроб с фото ее сына после ссоры в соцсети

Жительница Набережных Челнов Ольга Яковлева обнаружила у своего подъезда гроб с фотографией, на которой была изображена она с сыном, при этом глаза на снимке были выколоты. Об этом сообщает LIFE.

Оказалось, что гроб россиянке отправила многодетная мать Агина Алтынбаева, с которой женщина поссорилась в соцсети. Агина сама призналась в содеянном, выложив после этого фотографии гроба на личной странице «ВКонтакте». По ее словам, конфликт между женщинами начался зимой. Яковлева назвала обидчицу и ее детей маргиналами. В ответ Алтынбаева при встрече облила ее зеленкой.

Как пишет издание, пострадавшая уже написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Агина Алтынбаева усадила своего маленького сына за руль разогнавшегося внедорожника и сняла поездку на большой скорости на видео. Кадры она разместила на своей странице в соцсетях. После инцидента россиянку оштрафовали на 35 тысяч рублей.