Найдена наследница многомиллионного состояния после поисков по всему миру

15-летняя девочка из Индонезии унаследует многомиллионное состояние редактора «Би-Би-Си», умершего в сентябре 2020 года. Об этом сообщает Metro.

Александр Томпсон (Alexander Thomson), работавший во Всемирной службе «Би-Би-Си» в Восточной Африке и на Дальнем Востоке, скончался осенью 2020 года в возрасте 71 года. Среди вещей покойного обнаружили вазу стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей), документы на 18-метровую яхту и редкие китайские древности, в том числе пуфик для ног, который оценивается в 2,2 тысячи фунтов стерлингов (226 тысяч рублей). Вместе с другим имуществом размер наследства составил более 400 тысяч фунтов стерлингов (более 41 миллиона рублей).

Томпсон не был женат и не оставил завещания, поэтому для поиска родственников, которым могло бы отойти его имущество, пришлось нанять детективное агентство. Первоначально основными претендентами на наследство считались племянники покойного, однако более тщательное расследование выявило, что у него есть 15-летняя дочь в Индонезии.

Как выяснилось, Томпсон заключил неофициальный брак с женщиной из этой страны. Они закрепили его религиозной брачной церемонией, и в 2006 году у них родилась дочь. Поскольку других потомков у Томпсона не было, и он не давал иных указаний, наследство достанется именно ей.

«Мы рады, что нам удалось найти дочь Александра, и она по праву получит наследство», — заявил Дэнни Курран (Danny Curran) из детективного агентства Finders International, руководивший расследованием.

Ранее сообщалось, что детское увлечение умершего от COVID-19 врача сделало его родных миллионерами. Мужчина 40 лет коллекционировал бейсбольные карточки и другие памятные спортивные предметы. Когда он умер, выяснилось, что его коллекция может стоить более 13 миллионов долларов (955 миллионов рублей).