США задумались о создании экстренной горячей линии с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность создания экстренной горячей линии для связи с правительством Китая. Об этом сообщает CNN.

В Вашингтоне задумались о подобной инициативе в рамках усилий по снижению риска военного конфликта между США и Китаем. Отмечается, что горячая линия с Пекином позволит американскому лидеру без промедлений звонить и отправлять зашифрованные сообщения китайскому председателю Си Цзиньпину или его окружению. Так у двух стран появится возможность быстро обмениваться данными о передвижениях военных или потенциальных кибератаках.

Источники заявили CNN, что в США на протяжении долгого времени существует проблема с обеспечением быстрого реагирования Китая на неотложные вопросы. При этом представитель Пентагона Курт Кэмпбелл рассказал, что у ведомства уже существует подобная горячая линия с Пекином, но она не обеспечивает эффективный контакт. «У нас есть горячая линия. Однако всякий раз, когда мы использовали ее, мы часами звонили в пустую комнату», — отметил он.

Похожая горячая линия существовала между США и СССР во времена холодной войны. Так называемый «красный телефон» создали после Карибского кризиса 1963 года. На сегодняшний день этот канал связи все еще работает. По «красному телефону» нельзя совершить звонок, но он позволяет быстро передавать электронные письма для экстренного информирования сторон.