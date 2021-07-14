В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающей грозе с дождем в среду, 14 июля, во второй половине дня в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15:00 и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Во время грозы водителям рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров на дороге. Спасатели советуют парковать автомобили вдали от деревьев и непрочных конструкций. Также в МЧС призвали не оставлять во время грозы детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Москве был побит рекорд 85-летней давности. По данным на 15:00 вторника,13 июля, на станции метро ВДНХ в столице температура воздуха достигла 32,7 градуса. Это выше абсолютного максимума для этого дня, зафиксированного в 1936 году.