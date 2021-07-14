Майор российской полиции 25 лет проработал с поддельным дипломом

В Нижнем Новгороде майор полиции проработал 25 лет с поддельным дипломом

Житель Нижнего Новгорода 25 лет проработал в полиции с поддельным дипломом и стал майором. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

47-летний мужчина пришел работать в органы внутренних дел еще в 1995 году. Через два года ему предложили аттестоваться. Для офицерской должности понадобился диплом о среднем специальном образовании, мужчина его предоставил.

С поддельным дипломом он дослужился до звания майора и работал начальником межрайонного отдела Росгвардии Кстовского района.

В июне 2021 года полицейский принял решение уйти на пенсию, однако в его планы вмешалась служба безопасности. Сотрудники изучили архивы после увольнения майора и обнаружили, что он пришел работать в органы с поддельным дипломом.

В содеянном пенсионер сознался.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых 17 лет работал по поддельному диплому.