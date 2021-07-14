Блогер рассказал о романе с несовершеннолетней звездой «Очень странных дел»

Американский блогер Хантер Эхо рассказал о романе со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и разозлил пользователей сети. Подробности отношений с актрисой он раскрыл во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте, который теперь удален.

Тиктокер заявил, что жил в доме артистки. На тот момент ему было 20 лет, а ей 16. Он подтвердил, что состоял в том числе и в сексуальных отношениях с Милли Бобби Браун, и подчеркнул, что все происходило по взаимному согласию.

После эфира имя актрисы вышло в топы социальной сети Twitter. Многие осудили Эхо за связь с подростком, а также поинтересовались, почему родители звезды не запретили ей встречаться с блогером, который старше ее на четыре года.

В прошлом году Милли Бобби Браун отметила свое 16-летие постом в Instagram, в котором пожаловалась на сексуализацию в раннем возрасте. Артистка опубликовала видео с заголовками новостей, в которых ее обвиняли в гомофобии, попытке казаться взрослее и распускали сплетни о ней. Браун, играющая главную роль в сериале «Очень странные дела» с 12 лет, заявила, что в последние годы ее сексуализировали и оскорбляли, и она переживала это крайне болезненно, испытывая все больше неуверенности в себе.