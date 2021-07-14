Настя Каменских поделилась снимком топлес и возмутила подписчиков

Певица Настя Каменских поделилась фотографией в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 34-летняя исполнительница позирует в комнате с распущенными волосами и без макияжа. Она запечатлена топлес в персиковых трусах с белой кружевной отделкой. При этом обнаженную грудь Каменских прикрывает руками. Публикация набрала почти 280 тысяч лайков.

Подписчики сочли внешний вид знаменитости чересчур вульгарным. Кроме того, они заподозрили ее в обильной ретуши. «Сколько ж тут фотошопа», «Что за необходимость голой себя выставлять?», «Зачем портить себе имидж этими тупыми фото?», «Желаю жить реальной жизнью без обработки и фотошопа», «Позорище», — возмущались они в комментариях.

В феврале российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась снимком в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. На кадре знаменитость позирует на пляже в слитном купальном костюме серебристого цвета, который полностью оголяет ее спину и ягодицы. Свой образ она дополнила сетчатой накидкой с капюшоном. «Не понимаю, что за тяга показывать людям свою задницу», — писали некоторые подписчики.