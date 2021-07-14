Появились слухи о расставании Ирины Шейк и Канье Уэста

Приближенные к знаменитостям источники пустили слухи о завершении романа российской супермодели Ирины Шейк и американского рэпера и предпринимателя Канье Уэста. Соответствующий материал публикует Page Six.

Близкие к знаменитостям источники сообщили изданию, что музыкант предложил манекенщице поехать с ним в Париж на модный показ, однако Шейк ответила ему отказом, что и стало причиной появления предположений о расставании пары.

«Она любит его как друга и не хочет отношений с ним. Ей не хочется подогревать слухи об их романе, которые тут же распространились бы в прессе, появись она с ним на публике в Париже. Это был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются», — высказался человек, имя которого не раскрывается.

В июне стала известна предполагаемая длительность романа Ирины Шейк и Канье Уэста. Согласно информации портала TMZ, пара провела вместе несколько месяцев, начиная с марта. Одна из первых встреч Уэста и Шейк произошла в Нью-Йорке в конце апреля, когда артист приехал проститься с погибшим рэпером DMX.

Впервые знаменитостей заподозрили в романе в мае. В популярном Instagram-аккаунте DeuxMoi, где регулярно рассказывают о жизни звезд шоу-бизнеса, разместили сообщение анонимного источника, по словам которого у музыканта и манекенщицы начались романтические отношения. Сами знаменитости пока не подтвердили эти сведения.