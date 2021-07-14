Роспотребнадзор рассказал о способах избежать перегрева у детей

Роспотребнадзор напомнил о профилактике перегрева у детей в жаркую погоду и рассказал о способах избежать этого на своем сайте.

В ведомстве подчеркнули, что в жару необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья у детей. Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся дети до 1 года, отметили там.

Так, следует избегать длительного воздействия тепла на организм ребенка, выбирать легкую и свободную одежду и головной убор из натуральных тканей, не заниматься физическими упражнениями и активными играми, избегать резкого перепада температур. Гулять с детьми лучше до 11 часов, а в период с 12 до 16 часов дня стараться не выходить на улицу.

Кроме того, на прогулку необходимо брать воду и поить ребенка 1,5-2 раза чаще, чем обычно. Кормить детей в жару желательно свежими овощами, фруктами, отварными блюдами и приготовленными на пару. Рекомендуется исключить жирную и жареную пищу, а также холодные напитки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ошибки совершают россияне при выборе пищи в жару. По ее словам, переваривание тяжелой пищи приводит к повышению температуры тела, поэтому нужно выбирать более легкие продукты.

