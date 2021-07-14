Россиянин прервал свой отдых на Сейшелах из-за проблем с едой

Российский турист покинул курорт на Сейшелах на два дня раньше из-за некачественной еды

Россиянин решил прервать отдых на Сейшельских островах из-за проблем с некачественной едой — турист покинул курорт на два дня раньше. Впечатления мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, с питанием на островах «все очень плохо», а главная проблема местных ресторанов — это грязь и однообразная еда. Так, в большинстве мест предлагают быстрорастворимую лапшу и рис. В отелях на завтрак подают «стандартный набор», состоящий из яиц, сосисок и хлеба с джемом.

Кроме того, путешественник рассказал, что на курорте почти нет больших супермаркетов, а во многих магазинах не работает PayPass.

Материалы по теме Солнечный остров Как Маврикий прививает туристам европейские ценности «Они чувствуют себя супергероями» Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана

«То местные праздники, то коронавирус, то просто лень было открываться. Не надейтесь на расписание от Google», — предостерег путешественник.

Тем не менее, турист остался доволен поездкой — мужчину порадовала экзотическая природа архипелага. Он упомянул заповедник с черепахами на острове Курьез и красивые пляжи, которые «стоили восьмичасового перелета».

Ранее в июне отдохнувшая на Сейшелах россиянка описала отпуск фразой «это совсем не так дорого и совсем не скучно». Девушка отметила, что остановиться на островах можно в бюджетных отелях. С учетом перелета туда и обратно и недельным проживанием в трехзвездочной гостинице на базе завтраков путевка обошлась ей в 153 тысячи рублей.

