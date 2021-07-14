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Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
П️резидент Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС

Президент Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Встреча будет посвящена экономическим последствиям пандемии коронавируса и пройдет в онлайн-формате. В составе АТЭС 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР, Мексика и Папуа - Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу.

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