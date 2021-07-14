Российский подросток потерялся в лесу на неделю и рассказал о выживании

Подросток из Тюмени потерялся в лесу на неделю и рассказал, как ему удалось выжить

Подросток из Тюмени потерялся в лесу. Его искали почти неделю и нашли живым. Рассказ школьника о том, как ему удалось спастись, публикует региональное издание 72.RU.

15-летний Платон Белоусов ночью пошел с друзьями в лес, чтобы переночевать в палатке. Рано утром он проголодался, ушел собирать ягоды и заблудился. Телефона у него с собой не оказалось.

Три раза Платон разжигал костер, но его никто не увидел.

«Когда день кончился, я разжег костер, нарвал травы, бросил ее на землю и укрылся ею. Так и переночевал. Первые две ночи были холодными. Дождь шел. В остальное время спалось хорошо», — рассказал Платон.

Последующие несколько дней он спал аналогичным образом, используя траву в качестве одеяла, а несколько раз — на деревьях.

Три дня подросток прожил без воды, а потом придумал, как получать ее из земли: «Копал до мокрой земли, клал на футболку и скручивал. Таким образом выжимал воду. Кусочки земли попадаются. Но пить можно, если сильно хочется».

Все то время, которое мальчик находился в лесу, он питался ягодами, шишками, корой деревьев и муравьями. Спустя почти неделю поисков Платона нашли добровольцы на мотоциклах.

Ранее сообщалось, что в лесу в Пермском крае пропал десятилетний мальчик. Через три дня он сам вышел к людям.

