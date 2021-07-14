Раскрыто число погибших из-за аномальных температур во всем мире

Аномально высокие и аномально низкие температуры являются причиной более пяти миллионов дополнительных смертей в год во всем мире. К такому выводу пришла международная группа ученых, которые опубликовали результаты исследования в журнале The Lancet Planetary Health. Число погибших из-за экстремальных погодных условий раскрывает издание Science Alert.

Данные о смертности и температуре были проанализированы за период с 2000 по 2019 год, при этом глобальные температуры вырастали в среднем на 0,26 градуса Цельсия за десятилетие за это время. Диапазоны температуры и коэффициенты смертности были оценены для 43 стран на пяти континентах.

Оказалось, что 9,43 процента смертей в мире связаны с экстремально холодными и высокими температурами. Предыдущее исследование с использованием менее полного набора данных показало, что этот показатель составляет 7,71 процента. В настоящий момент около девяти из десяти дополнительных смертей происходят из-за холода, однако ситуация изменится по мере того, как планета будет нагреваться из-за антропогенных выбросов углекислого газа.

В Африке и Азии от переохлаждения ежегодно в среднем умирают 2,4 миллиона и 1,18 миллиона человек, соответственно. Что касается смертей от жары, то самые высокие показатели приходятся на Азию (224 000) и Европу (178 700). Смертность от холода с 2000 по 2019 год снизилась на 0,51 процента, а смертность от жары выросла на 0,21 процента. В будущем из-за повышения температуры ожидаются 74 дополнительных случая смерти на каждые 100 000 человек во всем мире.