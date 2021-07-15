Модели снялись голыми с рисунками на теле в честь предстоящих Олимпийских игр

Участницы бразильского конкурса самых красивых ягодиц Miss BumBum снялись обнаженными в честь предстоящих Олимпийских игр. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, девять моделей приняли участие в фотосессии, для которой на их тела был нанесен боди-арт с изображением флагов и олимпийских колец. Отмечается, что всего художники потратили 129 часов на преображение девушек.

По информации издания, в фотосессии поучаствовали манекенщицы Playboy Лунна Лебланк (Lunna LeBlanc), Вануса Фрейтас (Vanusa Freitas), Instagram-модели Мари Валенс (Mari Valents), Лейла Дантас (Leila Dantas) и Роузи Лейтс (Rosie Leites), а также Дейя Кавальейро (Deia Cavalheiro) и Сюзана Симонет (Suzana Simonet).

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

В марте настоятельница бросила церковь ради титула обладательницы самых красивых ягодиц. Андресса Урах (Andressa Urach) из Бразилии пробовала себя в подобном конкурсе в 2012 году. Заняв второе место, она посвятила себя религии и в течение шести лет служила в евангельской церкви. В 2021 году девушка решила вновь попытаться завоевать первое место в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в июле в городе Сан-Паулу, и выиграть 50 тысяч бразильских реалов (660 тысяч рублей).