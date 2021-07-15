Мир
 
Последние новости
Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Аэропорт Шереметьево вернулся к работе после ливня
Сбежавших от литовских пограничников мигрантов поймали с помощью вертолета
В Крыму опровергли требование обязательной вакцинации для приема туристов
Российский врач рассказала о снижении интеллекта после COVID-19
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с наводнением
Критику Шойгу из-за сала и баранок переадресовали генералам
Металлолом сыграет ключевую роль в спасении планеты
Эксперт назвал причину протестов на Кубе
В Донбассе погиб украинский военный
Новости партнеров
Прослушать новость

Мародеры в ЮАР разграбили грузовик с кока-колой

Перейти в «Мою Ленту»
Южноафриканские мародеры перевернули и разграбили фуру с кока-колой

Туристы в ЮАР засняли на видео, как мародеры опрокинули и разграбили грузовик, перевозивший газированную кока-колу. Кадры произошедшего публикует телеканал «360».

Нападение на фуру произошло в провинции Мпумаланга. На видео запечатлено, как мародеры сбегают с бутылками и банками кока-колы из опрокинутого грузовика. Также видно, как прибывшие на место полицейские не спешат остановить грабеж и задержать кого-то из преступников. За происходящим наблюдают столпившиеся недалеко зеваки.

Беспорядки в ЮАР начались после заключения в тюрьму экс-президента республики Джейкоба Зумы. Он получил 15 месяцев лишения свободы за отказ от дачи показаний в рамках антикоррупционного расследования его деятельности на посту главы государства. По состоянию на 15 июля пострадавшими от массового насилия признаны более трех тысяч человек, 72 человека погибли.

Правительство ЮАР сообщило о планах мобилизовать более 25 тысяч солдат, чтобы остановить жесткие протесты на улицах городов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мародеры в ЮАР разграбили фуру с Coca-Cola
ЮАР мобилизует более 25 тысяч солдат для подавления протестов
Шесть человек погибли в ходе жестких протестов в ЮАР