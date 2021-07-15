В Совфеде прокомментировали требование Украины о компенсации за «Турецкий поток»

Все газовые проекты, в том числе строительство «Турецкого потока», реализуются в соответствии с коммерческими соглашениями, сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя заявление о компенсации Украине за строительство газопровода. Об этом сообщает газета «Известия» в четверг, 15 июля.

«Если хотят деньги состричь с ЕС, пусть пробуют, хотя вряд ли там осталось много желающих давать Киеву "деньги в пропасть". Россия к этому вообще не причастна», — сказал он.

Сенатор добавил, что российская сторона выполняет все принятые на себя обязательства, связанные с проектом.

Ранее в четверг директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом (ЕС) о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока». По ее словам, в результате поставок российского газа в обход Украины Киев потеряет 450 миллионов долларов.

В июне сообщалось, что Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку российского газа.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток трубопровода. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в частности в Сербию и Венгрию.