Косметолог предупредила об опасности термальной воды

Косметолог Ольга Петрунина предупредила об опасных последствиях использования термальной воды. Об этом она рассказала в эфире «Радио 1».

По словам эксперта, в летнее время женщины часто применяют данное средство для того, чтобы освежиться. Однако в жару использование термальной воды может привести к ожогу.

«Например, все огородники знают, что нельзя поливать растения на солнцепеке. То же самое с кожей: "поливать" ее термальной водой в пиковую солнечную активность, на открытом солнце, нельзя — это может спровоцировать ожог. Кроме того, если пользоваться термальной водой в людных местах, она притянет к вашей коже пыль и грязь. Об этом тоже нужно помнить», — объяснила Петрунина

Кроме того, когда распыленная на кожу термальная вода начинает испаряться, «она как бы захватывает нашу собственную влагу», что может привести к обезвоживанию. По этой причине специалистка не рекомендует применять данное средство. Вместо этого косметолог посоветовала использовать легкий дневной увлажняющий крем с SPF.

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