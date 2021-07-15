Солист «Хора Турецкого» умер после заражения коронавирусом

Солист российского коллектива «Хор Турецкого» Борис Горячев умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы.

«Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!» — говорится в публикации.

Там уточняется, что музыкант три недели боролся с COVID-19. При этом даже после госпитализации он пытался сохранять позитивный настрой. Ему было 50 лет.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года в Москве. Он окончил Московское хоровое училище имени Свешникова, а в 2003 году впервые встретился с «Хором Турецкого», в составе которого в итоге выступал почти 20 лет.

Ранее в четверг стало известно о смерти Петра Мамонова. Последние две недели музыкант и актер находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

