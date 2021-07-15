Российская таможня вскрыла контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей

Российские таможенники пресекли контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) вскрыла незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска нефть, указав, что направляется в итальянский порт Аугуста. Однако, выйдя с территории России, он отправился в украинский порт Южный, где и выгрузил контрабанду стоимостью два миллиарда рублей.

Оперативники установили, что капитан действовал по заданию представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.