На Украине ответили на слова Лукашенко о контрабанде оружия

Число задержанного оружия на границе Украины с Белоруссией за полгода сократилось, поэтому заявления о контрабанде оружия с Украины безосновательны. Так ответила украинская Госпогранслужба, передает РИА Новости.

«Украинские пограничники за полгода задержали на границе с Беларуссией 27 единиц оружия, при этом — ни одного огнестрельного», — отмечается в ведомстве. Там добавили, что из 27 единиц задержанного оружия 12 — охотничье, 13 — холодное и по одной — газовое и пневматическое.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, причиной стало «огромное количество оружия», поступающего с Украины в Белоруссию.

Позднее в Министерстве иностранных дел Украины «категорически» отвергли обвинения президента Белоруссии, заявившего об «огромном количестве оружия», якобы поступающем с ее территории. Пресс-секретарь украинского министерства заявил, что позиционирование Украины как внешней угрозы «укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения».