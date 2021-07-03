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В США прокомментировали решение Лукашенко перекрыть границу с Украиной

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти Белоруссии, закрывая границу с Украиной, пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека республике. Такое мнение высказал представитель американской администрации высокого ранга в беседе с Reuters.

«Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», — заявил собеседник издания.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинге не дала прямого ответа на вопрос о реакции Соединенных Штатов. «Я не видела этих сообщений до брифинга, я поговорю с нашей командой по национальной безопасности», — отметила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, причиной стало «огромное количество оружия», поступающего с Украины в Белоруссию.

До этого Министерство иностранных дел Украины обвинило Белоруссию в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство».

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