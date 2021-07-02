Украина отвергла обвинения Лукашенко в поставках оружия

В Министерстве иностранных дел Украины «категорически» отвергли обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего об «огромном количестве оружия», якобы поступающем с ее территории, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

«Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности», — сказал Николенко.

Представитель МИДа добавил, что позиционирование Украины как внешней угрозы «укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения». По мнению Николенко, такие заявления «не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей».

Ранее Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной, сославшись на поставки оружия через нее.