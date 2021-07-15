Эксперты раскрыли способы продлить срок службы одежды из деликатных тканей

Сотрудники британского сервиса для сравнения цен на финансовые продукты Money.co.uk раскрыли способы продлить срок службы одежды из деликатных тканей. Их слова приводит Daily Mail.

Эксперты рассказали, что в последнее время общество начинает отказываться от некачественных вещей, отдавая предпочтение одежде из натуральных тканей. В связи с этим специалисты решили рассказать читателям издания, какие предметы гардероба необходимо развешивать на вешалки, а какие складывать на полку, чтобы сохранить их качество.

По словам работников Money.co.uk, на вешалках необходимо размещать вещи, которые легко мнутся и теряют форму, например, блузки, рубашки, классические брюки, пиджаки и шелковые платья. В то же время одежду из шерсти, худи и джемперы, а также джинсы, футболки и изделия из эластичных материалов эксперты рекомендуют хранить горизонтально.

Помимо этого, специалисты дали несколько советов по поводу хранения вещей. Оказалось, что в шкафу следует вешать и раскладывать только чистые и сухие вещи и избегать попадания на них солнечного света, чтобы они не выцветали. Кроме того, рекомендуется регулярно разбирать гардероб, чтобы избавляться от пыли на полках.

«Старайтесь как можно чаще сушить вещи естественным путем, а не в сушильной машине, таким образом вам не придется их гладить», — пояснили сотрудники Money.co.uk и добавили, что по возможности лучше как можно реже стирать одежду, особенно из деликатных тканей.

В июне блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) также показала способ продлить срок службы одежды. Она объяснила, что перед стиркой необходимо застегнуть все молнии на одежде, чтобы они не портили другие предметы гардероба. Помимо этого, следует выворачивать вещи наизнанку.