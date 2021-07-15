Россиянам раскрыли способ законно продлить отпуск с оплатой

Руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская в беседе в агентством «Прайм» раскрыла способ законно продлить отпуск с оплатой

По ее словам, ежегодный оплачиваемый отпуск можно продлить или перенести на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, в случаях, которые предусмотрены, в частности, статьей 124 Трудового кодекса. Она пояснила, что это возможно, если работник оказался нетрудоспособным в отпуске либо был привлечен к выполнению государственных обязанностей, для которых необходимо освобождение от работы.

Эксперт добавила, что также возможны и другие случаи, которые предусмотрены трудовым законодательством и локальными нормативными актами. Она отметила, что работник может продлить отпуск за счет сдачи крови и ее компонентов в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса. Кроме того, на дополнительные дни к отпуску могут рассчитывать несовершеннолетние, согласно федеральному закону, либо те, кто работает по ненормированному графику.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. Он подчеркнул, что некоторые курящие россияне тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день или порядка 20 рабочих дней в календарном году. При этом все издержки, которые связаны с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство.

