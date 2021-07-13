В Госдуме оценили предложение увеличить отпуск для некоторых россиян

Работодатели могут давать два оплачиваемых дня к отпуску некурящим сотрудникам. Так оценил предложение увеличить отпуск для некоторых россиян заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Его слова приводит RT.

По его мнению, россиян стоит мотивировать отказаться от вредной привычки, а властям — создать выгодные условия для работодателей, которые поддержат такую инициативу.

«Мы должны снижать уровень потребления табака, алкоголя, повышать ответственное отношение граждан к своему здоровью. И это нужно делать не только мерами наказания. В населении четко укоренилось, когда мы говорим об ответственном отношении, что будет какая-то ответственность, наказание», — заявил Говорин.

Также он добавил, что работодатель сам должен быть заинтересован в создании условий для здорового образа жизни сотрудников.

«Дайте ему два оплачиваемых дня к отпуску. Десять дней, я думаю, многовато, но сама идея правильная», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. Он подчеркнул, что некоторые курящие россияне тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день или порядка 20 рабочих дней в календарном году. При этом все издержки, которые связаны с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство.