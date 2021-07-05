Раскрыта доля ведущих нездоровый образ жизни россиян

Роспотребнадзор раскрыл долю ведущих нездоровый образ жизни россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад службы «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

Согласно документу, примерно 64,9 миллиона человек, или 45,5 процента населения, подвергаются воздействию факторов нездорового образа жизни. Сильнее всего на россиян влияют такие факторы, как несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение. Вредные привычки, в свою очередь, оказывают влияние на распространенность болезней органов дыхания, кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, а также различных травм и отравлений, рассказали в Роспотребнадзоре.

Наибольшее воздействие факторов нездорового образа жизни отмечается в Воронежской области, Ненецком автономном округе, Ленинградской области, Удмуртской Республике, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Хакасия, Амурской области, Еврейской автономной области и Республике Крым.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл долю курильщиков среди россиян. Согласно докладу службы, 21,6 процента жителей городов от 15 лет и старше ежедневно курят, в сельской местности данный показатель составляет 22,9 процента. При этом один из трех курящих— в возрасте от 35 до 44 лет, еще 27 процентов — в возрасте 25-34 года, а 22 процента — от 15 лет и старше.