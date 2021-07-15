В России станет на одного долларового миллиардера больше после выхода EMC на IPO

Российский предприниматель Игорь Шилов станет долларовым миллиардером после первичного публичного размещения (IPO) ценных бумаг United Medical Group — она управляет принадлежащей ему сетью частных медицинских клиник «Европейский медицинский центр» (EMC). Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Шилова, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет один миллиард долларов после того, как United Medical Group была оценена в 1,1 миллиарда долларов при IPO на Московской бирже. По итогам торгов ожидается, что 58-летний предприниматель сохранит за собой около 55 процентов в компании, которой принадлежит ЕМС.

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До того, как заработать первый миллиард долларов на медицине, Шилов пробовал заниматься бизнесом в разных сферах — продавал меховые изделия в Сибири, импортировал продовольствие из Венгрии и занимался производством сока. В 2008 году основанного им производителя напитков «Нидан» выкупила компания Coca-Cola. По словам Шилова, в результате сделки он получил 250 миллионов долларов, на которые приобрел контрольный пакет акций ЕМС в 2008 году.

Сеть медицинских клиник, среди клиентов которой иностранные посольства и профессиональные спортсмены, с тех пор увеличила выручку более чем в 10 раз, до 285 миллионов долларов в прошлом году. «Отчасти это личная история. Моя мама заболела раком, и я воочию убедился, как сложно получить в России качественную медицинскую помощь», — признался бизнесмен Bloomberg в электронном письме.

По словам Шилова, услуги EMC не уступают по качеству услугам европейских клиник. Особенно востребованными сейчас являются профилактическая и реабилитационная медицина, поскольку люди стали больше заботиться о здоровье с начала пандемии. Однако некоторые инвесторы сомневаются, что состоятельные россияне предпочтут ЕМС западным клиникам после снятия коронавирусных ограничений на поездки. Управляющий директор инвестиционного блока «Система Капитал» Константин Асатуров считает, что ключевой риск заключается в том, что у богатых россиян есть возможность лечиться за рубежом, в то время как рост рынка внутри страны кажется ограниченным.

К тому же визит в ЕМС доступен не всем россиянам. К примеру, обычный амбулаторный прием в клинике стоит от 14,5 тысячи рублей при средней заработной плате по стране в 55 тысяч.

В то время как в России наблюдается всплеск IPO, акции компаний, которые вышли на публичный рынок в этом году, снизились. Например, акции Fix Price Group упали в цене на 14 процентов с момента размещения в марте, а акции производителя бумаги Segezha Group — на 8,5 процентов после листинга в апреле.

Тем не менее, Игорь Шилов не сомневается в будущем компании и ожидает быстрого развития медицинской промышленности в стране.